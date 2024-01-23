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ВСУ атаковали российский регион из советского гранатомета

Гладков: ВСУ атаковали хутор Панков под Белгородом из гранатомета СПГ-9 «Копье»

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Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из советского гранатомета СПГ-9 «Копье» хутор Панков в Белгородской области России. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные выпустили по хутору два выстрела из гранатомета. Из людей никто не пострадал.

Кроме того, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российским войскам удалось сбить вражеский беспилотный летательный аппарат. Разрушений впоследствии не зафиксировали.

Губернатор также сообщил, что по поселку Красное в Шебекинском городском округе было выпущено три минометных снаряда. Эти обстрелы повредили линию электропередачи и электроснабжение, последнее в населенном пункте уже восстановили.

Накануне Гладков сообщил, что населенный пункт Репяховка в Краснояружском районе региона подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе, в результате его падения с детонацией пострадал один местный житель.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Обстрелы Белгородской области
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