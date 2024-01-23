Лавров призвал прекратить использовать Украину против России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к диалогу с теми, кто хочет прекратить использовать Украину как инструмент в войне с Россией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

«Всех, кто действительно заинтересован в справедливости, включая справедливость, создаваемую в отношениях между Россией и Украиной, что будет включать, конечно, прекращение западной политики по использованию Украины как инструмента войны против России, мы будем готовы выслушать», — пояснил Лавров.

До этого постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил на Совбезе организации, что переговоры по Украине нужно как можно скорее возобновить.

Он также призвал стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право.

Лавров также заявил в ООН, что Москва готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей страны у власти.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.