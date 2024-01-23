На Западе заявили, что Зеленский растерян после неудачного контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский растерян после неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет издание Daily Star.

По словам авторов публикации, на фронте в настоящее время сложилась тупиковая ситуация, которая, вероятно, будет сохраняться в течение нескольких месяцев.

«Такое положение вещей приводит Зеленского в растерянность», — говорится в публикации.

Британский профессор Энтони Глиз считает, что противостояние в медленном темпе продолжится на протяжении всей зимы, но при этом западные страны не предоставят Киеву какой-либо существенной помощи.

До этого газета Süddeutsche Zeitung писала, что Франция резко отреагировала на упреки со стороны ФРГ в недостаточной поддержке Украины, а немецкий канцлер Олаф Шольц потребовал увеличения военной помощи Украине.

Авторы публикации напомнили, что Киев провалил свое контрнаступление, а республиканцы в конгрессе США не хотят выделять украинской стороне новую финансовую помощь. В связи с этим всем в Европе опасаются, что Украина может проиграть России или столкнуться с серьезными трудностями уже в 2024 году.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.