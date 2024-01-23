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На Западе заявили, что Зеленский растерян после неудачного контрнаступления

Daily Star: неудачи контрнаступления ВСУ привели Зеленского в растерянность

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Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский растерян после неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет издание Daily Star.

По словам авторов публикации, на фронте в настоящее время сложилась тупиковая ситуация, которая, вероятно, будет сохраняться в течение нескольких месяцев.

«Такое положение вещей приводит Зеленского в растерянность», — говорится в публикации.

Британский профессор Энтони Глиз считает, что противостояние в медленном темпе продолжится на протяжении всей зимы, но при этом западные страны не предоставят Киеву какой-либо существенной помощи.

До этого газета Süddeutsche Zeitung писала, что Франция резко отреагировала на упреки со стороны ФРГ в недостаточной поддержке Украины, а немецкий канцлер Олаф Шольц потребовал увеличения военной помощи Украине.

Авторы публикации напомнили, что Киев провалил свое контрнаступление, а республиканцы в конгрессе США не хотят выделять украинской стороне новую финансовую помощь. В связи с этим всем в Европе опасаются, что Украина может проиграть России или столкнуться с серьезными трудностями уже в 2024 году.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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