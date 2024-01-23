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Лондон предложил передать Киеву беспилотные авиационные системы

В Британии заявили о продолжении передачи Киеву беспилотных авиационных систем

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Замглавы минобороны Великобритании Джеймс Картлидж в ответе на парламентский запрос члена палаты общин Эндрю Росинделла прокомментировал предложение поставить Киеву британские беспилотные авиационные системы (БАС). С текстом ответа ознакомилась «Лента.ру».

Картлидж подчеркнул, что Великобритания будет продолжать поддерживать Украину. В частности, он предложил выяснить у государственного секретаря по обороне Великобритании Гранта Шэппса, «предпринял ли он шаги для пополнения возможностей системы беспилотной авиации Великобритании в контексте отправки такого оборудования для поддержки Украины».

Он добавил, что Лондон закупил большое количество БАС для Киева, в том числе их некоторое количество — непосредственно из существующих запасов Великобритании.

До этого польский журнал Polityka писал, что российской армии удается успешно блокировать применение многих видов высокотехнологичного западного оружия с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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