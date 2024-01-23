Генерал ВСУ пожаловался на напряженную ситуацию под Артемовском и Северском

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил бригады ВСУ на Артемовском и Северском направлениях. Об этом сообщило украинское издание «Обозреватель», ссылаясь на пресс-службу военного.

Позже Сырский заявил в своем Telegram-канале, что ситуация на данных направлениях по-прежнему является «крайне напряженной» и характеризуется интенсивным применением российскими войсками огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий.

До этого Сырский сказал, что ВСУ на восточном фланге находятся в состоянии «активной обороны».

На прошлой неделе телеканал ABC сообщил, что в администрации президента США Джо Байдена растет обеспокоенность тем, что Россия может одержать победу в конфликте на Украине «в ближайшие недели».

Как следует из текста, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки Аврил Хейнс высказали точку зрения, что в случае задержки помощи Украине со стороны США Российская Федерация «в считанные недели или самое большее месяцы» завершит конфликт в свою пользу.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.