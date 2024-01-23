Серия взрывов произошла в Харькове. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэра города Игорь Терехова.

Воздушная тревога до этого была объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области. Через полчаса ее отменили в большинстве регионов. До сих пор тревога действует в Сумской и Харьковской областях.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.