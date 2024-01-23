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В Эстонии сообщили о проблеме из-за русскоязычных солдат

Эстонский генерал рассказал о русскоязычных военных в Вируском батальоне

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Ints Kalnins/Reuters

Генерал Вейко-Велло Пальм, командир дивизии Сил обороны Эстонии, выразил свою обеспокоенность преобладанием русскоязычных солдат в одном из батальонов в интервью газете Sakala. Он отметил, что предоставление возможности выбора места службы новобранцам привело к «проблемам».

В итоге, в Вируском батальоне стало больше русскоязычных солдат, чем эстоноязычных. Генерал подчеркнул, что проблема была решена и теперь новобранцы рассредотачиваются по разным батальонам. Солдаты, не говорящие на эстонском языке, приезжают в этот батальон в основном из Таллина.

Пальм отметил, что с ними не разговаривают на русском языке.

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о намерении правительства прекратить финансирование образования на русском языке при переходе к единой эстонской школе. Однако Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило свое несогласие с этим решением, заявив, что это противоречит международным договорам по правам человека.

Эстония также собралась построить 600 бункеров на востоке, где граничит с Россией.

Ранее Эстония отказалась высылать украинцев, попадающих под мобилизацию.

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