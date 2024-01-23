Раскрыта судьба оставшихся в Севастополе кораблей ВМС Украины

Около двух третей оставшихся в Севастополе после 2014 года кораблей Военно-морских сил Украины (ВМСУ), которые было принято решение утилизировать, уже порезаны на металл или использованы в качестве мишеней во время ракетных стрельб. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах Крыма.

По его словам, все украинские корабли, которые оставались в Севастополе после 2014 года, подлежат утилизации.

Как указал источник, утилизация осуществляется в Инкермане (пригород Севастополя), где со времен СССР расположено предприятие по утилизации кораблей и судов.

22 января источник рассказал агентству, что оставшиеся в Севастополе корабли ВМСУ не будут переданы в состав Черноморского флота России.

До этого начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской сообщал, что в ходе российской спецоперации Военно-морские силы Украины прекратили свое существование.

Ранее экс-командующий Черноморским флотом России заявил о превращении Военно-морского флота Украины в «военно-речной».