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Российский военный в одиночку вынудил отступить диверсионную группу ВСУ

МО РФ: рядовой ВС России Трофимов в одиночку вынудил отступить диверсантов ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Рядовой Вооруженных сил РФ Игорь Трофимов сорвал попытку украинской диверсионной группы проникнуть в тыл российских войск. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны России.

Как рассказали в министерстве, российский военный, действуя в составе мотострелкового подразделения, выполнял задачу по несению службы на сторожевых постах. Диверсионная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняла попытку проникнуть в тыл российских войск.

По информации ведомства, Трофимов, заняв выгодную позицию, из штатного оружия уничтожил большую часть личного состава противника, вынудив его отступить.

В Минобороны уточнили, что этот рядовой также применял нестандартные подходы в оборудовании позиций. Это позволило во время минометных и артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ сохранить жизни российских военнослужащих, сберечь вооружение и военную технику, указали в министерстве.

До этого российские военные и сотрудники ФСБ ликвидировали группу украинских диверсантов, пытавшихся попасть в Брянскую область. ДРГ была уничтожена в ходе оперативно-боевых мероприятий в Навлинском районе, при этом пятерых нарушителей удалось взять под стражу.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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