Бойцами российского танкового батальона под командованием капитана Али Алибекова было отбито контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожено свыше 100 военнослужащих противника. Об этом, ссылаясь на министерство обороны России, сообщает ТАСС.

В заявлении ведомства говорится, что капитан Алибеков, находясь на переднем крае под систематическим огнем артиллерии и танков противника, грамотно организовал оборону. Благодаря умелым действиям командира и его бойцов отражена попытка контрнаступления украинских войск, во время которого было свыше 100 солдат противника и 16 единиц бронетехники ВСУ. Противник не смог прорвать оборонительную линию российских войск и понес значительные потери.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России отбили шесть атак украинских войск на Донецком направлении в зоне СВО.

До этого подразделения группировки «Запад» российских войск при поддержке огня артиллерии отразили девять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.