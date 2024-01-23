Потребность в транспортных средствах заставляет украинскую армию прибегать к изобретательности. Об этом пишет Exxpress и публикует фото кавалериста.

Фотография, которую представило украинское министерство обороны, подписана: «Боец 3-й штурмовой бригады ВСУ на коне с ПТУР FGM-148 Javelin и HMMWV с установленным ПТУР BGM-71 TOW».

В издании напомнили, что Javelin имеет дальность действия 2000 метров и не бесшумны при выстреле, что вряд ли дает возможность ее использования кавалеристами.

Отмечается, что эти ракеты могут уничтожить многочисленные танки. США поставили почти 10 000 противотанковых ракет Javelin, а также 2500 ракет класса «земля-воздух» Stinger и 750 беспилотников Kamikaze Switchblade.

Согласно текущему отчету Пентагона, местонахождение 59% такого оружия неизвестно. Нет никакой достоверной информации о местонахождении этих современных систем вооружения, но, согласно протоколу американских военных, их координаты должны быть подотчетны.

Ранее Москва решительно осудила планы Вашингтона поставить Косово противотанковые комплексы Javelin. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.