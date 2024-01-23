Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-командующий армией США в Европе Ходжес заявил, что РФ имеет сценарий разрушения НАТО

Американский генерал Ходжес: Россия имеет сценарий разрушения НАТО

close
100%
Алексей Куденко/РИА Новости

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес и некоторые военные эксперты стран Запада заявили, что Москва располагает сценарием нападения на НАТО. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

По мнению Ходжеса и экспертов, Россия начнет активные действия против НАТО с кибератак, которые вызовут глобальные сбои в работе инфраструктуры и спутников. Затем Россия может задействовать сотни дальнобойных ракет, применив их против гражданских объектов по всей Европе. После этого, заявили эксперты, начнется наземная часть операции. Россия якобы захватит Сувалкский коридор, а затем начнет наступление на Польшу и государства Прибалтики.

В статье утверждается, что российский военно-морской флот планирует взять под контроль Арктику, а с помощью ракет и северную часть Атлантики.

Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что у Осло осталось немного времени для наращивания военной мощи, чтобы противостоять возможной агрессии со стороны России.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами