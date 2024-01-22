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На Украине заявили об ожидании помощи от Бельгии

Умеров заявил о готовности Бельгии выделить ВСУ военную помощь на €611 млн

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Руководитель Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал, что провел телефонные переговоры с бельгийским коллегой Людивин Дедондер. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам украинского министра, у них состоялся продуктивный разговор, бельгийская сторона выразила готовность выделить Украине военную помощь в размере €611 млн.

В публикации отмечается, что Брюссель также планирует соблюдать долгосрочные обязательства по поддержке модернизации Вооруженных сил Украины.

Украинский министр заявил, что они с Дедондер обсудили конфликт России и Украины, а также возможности сотрудничества Киева и Брюсселя.

До этого руководитель Министерства иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявила, что главы внешнеполитических ведомств ЕС постараются подготовить согласование долгосрочной финансовой помощи Украине к саммиту 1 февраля.

Объем финансирования через существующий механизм несколько раз повышали, но это требует единогласия. Венгрия блокирует такие решения ЕС. В декабре премьер Венгрии Виктор Орбан вновь заблокировал пакет помощи Киеву на $50 млрд. По его словам, это наносит ущерб интересам его страны.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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