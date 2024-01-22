В Польше оценили значимость российских систем РЭБ в украинском конфликте

Российской армии удается успешно блокировать применение многих видов высокотехнологичного западного оружия с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет польский журнал Polityka.

«Вопреки внешнему виду, радиоэлектронная борьба имеет огромное значение в современной войне и дает парализующий эффект противнику. Многие системы вооружения просто перестают работать, и без них невозможно эффективно атаковать», — говорится в статье.

Издание сетует, что российская армия принимает на вооружение системы радиоэлектронного подавления, которые нарушают управление украинскими беспилотниками, блокируют радиосвязь, GPS, ослепляют радары зенитных установок, «из-за чего вся украинская армия отбрасывается в эпоху мушкетов и шпаг».

В публикации отмечается, что в результате боестолкновений новые российские разработки тестируются на вооружениях стран НАТО, что позволяет совершенствовать и оптимизировать их для противодействия вооруженным силам альянса.

22 января генерал ВСУ Кривонос заявил, что российские средства РЭБ подавляют любые украинские дроны, поэтому планы их массового производства не имеют смысла.

Ранее на Украине заявили о планах произвести в 2024 году более одного миллиона разведывательно-ударных беспилотников FPV и более 11 тыс. ударных дронов средней и большой дальности.