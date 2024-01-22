На Украине резко выросло число уголовных дел в военной сфере

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что в стране в прошлом году резко выросло число преступлений в военной сфере. Об этом сообщает «Укринформ».

«В течение прошлого года... о подозрении в совершении коррупционных уголовных правонарушений сообщено семи должностным лицам Минобороны», — рассказал он.

По его словам, среди них есть чиновники, которые, по данным следствия, закупали некачественные бронежилеты.

Он также проинформировал, что в прошлом году начато более 220 уголовных производств по фактам правонарушений в сфере военного учета — по его словам, это «в более чем 4 раза больше, чем в 2022 году».

8 января сообщалось, что Генпрокуратура Украины обвинила бывшего заместителя министра обороны страны Вячеслава Шаповалова в растрате 948 млн гривен (примерно $25 млн). Подельником Шаповалова назван бывший руководитель департамента закупок министерства Богдан Хмельницкий. Это уже четвертое подозрение, выдвинутое в отношении этих чиновников. По версии следствия, они виновны в закупке 50 тыс. непригодных к использованию бронежилетов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее неназванного замминистра обороны Украины обвинили в растрате почти одного млрд гривен.