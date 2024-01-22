На Украине заявили о многократном росте преступлений в сфере воинского учета

В 2023 году количество уголовных дел, возбужденных по преступлениям в сфере воинского учета на Украине значительно выросло. Об этом заявил генеральный прокурор страны Андрей Костин, сообщает агентство Укринформ.

Он пояснил, что всего следственные органы приняли к рассмотрению 220 уголовных дел по фактам коррупции и правонарушений в сфере воинского учета, «это более чем в четыре раза больше, чем в 2022 году».

Генпрокурор отметил, что обвинения были предъявлены семи работникам Министерства обороны Украины, в числе которых — «одиозные чиновники, которые закупали некачественные бронежилеты».

9 января в минобороны Украины заявили о масштабной коррупции в ВСУ.

Незадолго до этого бывшего чиновника минобороны Украины обвинили в растрате $25 млн.

21 ноября минобороны выявило махинации на $1 млн в воинской части под Черниговом.

4 сентября министр обороны Украины подал в Верховную раду заявление об отставке. Высказывались предположения, что увольнение было связано с масштабной коррупцией в минобороны.

Ранее коррупцию назвали самым большим препятствием на пути Украины в Евросоюз.