Глава Запорожской области рассказал, на чем сконцентрировались ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали удары на энергосистеме города Пологи в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что украинские войска бьют по конкретному городу, а не по всей территории.

«Все силы сконцентрировали на городе Пологи, на энергосистеме Запорожской области именно в этом очаге», — сказал Балицкий.

По его словам, на сегодняшний день в Пологах отсутствует газ, электричество является единственным источником отопления граждан. Глава региона уточнил, что силами энергетиков ситуация в городе стабилизирована, большинство районов обеспечены электрогенераторами.

17 января Евгений Балицкий сообщал, что более 12 тыс. жителей населенного пункта Пологи Запорожской области остаются без электроснабжения из-за атаки беспилотника ВСУ, в результате которой был поврежден трансформатор.

Накануне сообщалось об обстрелах объектов инфраструктуры в Запорожской области.

Ранее критическая инфраструктура получила повреждения в Херсонской области.