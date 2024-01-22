В США заявили о преимуществе России в конфликте на Украине

Российская Федерация имеет преимущество в конфликте с Украиной. Так считает американский журнал Foreign Affairs.

Автор статьи подчеркивает, что Россия сумела скорректировать свою стратегию, и «теперь конфликт развивается в ее пользу».

«РФ догнала конкурентов в сфере инноваций, Украина в это же время изо всех сил пытается сохранить поток военной помощи от своих внешних партнеров», — говорится в публикации.

Обозреватель указывает, что Украине и его партнерам теперь нужно «инвестировать в разработку и масштабирование технологий, которые смогут противостоять новым грозным российским беспилотным летательным аппаратам».

Журнал также отмечает, что Вооруженные силы Российской Федерации активно используют средства радиоэлектронной борьбы, позволяющие глушить сигналы беспилотников противника. Со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) такая возможность есть только у «ограниченного количества подразделений».

«Большая часть оружия, которое поставляется западными странами, плохо справляется с российскими зенитными системами и электронными атаками», — добавил автор публикации.

До этого бывший директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби высказал мнение о дальнейшем увеличении преимущества российских войск перед Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.