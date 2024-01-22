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ВСУ за сутки потеряли на Запорожском направлении более ста военных

МО РФ: ВСУ потеряли на Запорожском направлении до 105 военных и САУ Caesar

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 105 военных на Запорожском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения российской группировки войск с помощью авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных и одной горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Пятихатки.

В итоге ВСУ потеряли военнослужащих, а также танк и три пикапа. Помимо этого во время контрбатарейной борьбы удалось поразить самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar производства Франции и две гаубицы Д-20 и Д-30.

До этого подразделения группировки «Запад» российских войск при поддержке огня артиллерии отразили девять атак со стороны ВСУ. Украинские войска лишились до 180 военнослужащих, пяти танков, двух боевых бронированных машин и двух пикапов.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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