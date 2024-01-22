Минобороны сообщило о потерях ВСУ за сутки на Краснолиманском направлении

Минобороны России сообщило, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах сел Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР).

Согласно сообщению ведомства, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на указанном направлении составили до 180 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы также были поражены самоходная артиллерийская установка «Zuzana-2» производства Словакии, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-20.

До этого сообщалось, что экипажи Су-25СМ ударили по скоплению личного состава и легкобронированной технике ВСУ на Краснолиманском направлении.

21 января Минобороны РФ передавало, что российские силы на Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ.

20 января сообщалось, что подразделения группировки «Центр» российских войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения Вооруженных сил Украины и 5-й бригады национальной гвардии Украины.

Ранее войска РФ взяли под контроль село в Харьковской области.