В Харьковской области сбили украинский самолет

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Ивановка в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в течение суток средства ПВО перехватили шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, российские военные уничтожили 76 украинских беспилотников в районе Донецка, а также населенных пунктов Новоселовка, Водяное, Верхнеторецкое, Липовое в ДНР, Кременная, Золотаревка в Луганской народной республике (ЛНР), Очеретоватое в Запорожской области, Новая Каховка в Херсонской области и Токаревка в Харьковской области.

До этого российские военные уничтожили группу пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) на замаскированных позициях на Купянском направлении. В ведомстве рассказали, что боевую задачу выполнил экипаж боевой машины пехоты БМП-3. Данный расчет относится к 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», уточняется в заявлении.

Ранее в Литве заявили, что отправляют на Украину не прошедшую тесты военную технику.