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Глава Донецка рассказал об особой схеме удара ВСУ по рынку

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ ударили по рынку, чтобы убить больше гражданских

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Виктория Веленская/РИА Новости

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по рынку «по особой схеме». Об этом он заявил в эфире Первого канала.

Он объяснил, чтобы убить как можно больше гражданских, украинские войска использовали снаряды «натовского» калибра 155 мм. В том числе, запускали снаряды, которые взрываются в воздухе.

«Очевидно, что целью была именно гибель ни в чем не повинных мирных жителей», — отметил мэр.

Он добавил, что по той схеме обстрела удалось убить больше людей, в числе которых спасатели и сотрудники скорой помощи.

При этом в районе, куда упали снаряды ВСУ, никогда не было военных объектов, обратил внимание Кулемзин, поэтому украинские войска специально били по мирным жителям.

21 января ВСУ нанесли по рынку «Меркурий» в Донецке комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

Осенью 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

Ранее Бастрыкин поручил выявить всех виновных в обстреле рынка в Донецке.

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