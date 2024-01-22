В Минобороны Германии высказались о службе солдат без немецкого гражданства

Из-за сильной нехватки кадров в немецком бундесвере обсуждают возможность привлечения на службу солдат без гражданства Германии, а также женщин. Об этом сообщает издание Rhenische Post.

«Мы стали бы не первыми вооруженными силами в Европе, которые так поступают, — заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. — В стране есть люди, которые живут в Германии во втором или третьем поколении, но пока не имеют немецкого гражданства».

В свою очередь, председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выразила мнение, что при поиске потенциальных военнослужащих власти должны «мыслить более по-европейски», а солдаты без немецкого паспорта смогут быстрее получить его благодаря успешной службе в бундесвере.

В рамках обсуждения инициативы депутат Иоганн Вадефул заявил, что идея не нова, но к возможностям ее реализации остается много вопросов. «Распространяется ли эта возможность только на граждан стран ЕС или НАТО? Необходимо ли полное знание немецкого языка? Предоставляется ли немецкое гражданство после определенного периода службы или же в самом начале?», — сказал он.

15 января в ФРГ рассказали, когда Россия нападет на страны НАТО. Секретный документ «Оборона альянса 2025» опубликовало издание Bild.

В тот же день в МИД России прокомментировали «секретный план» бундесвера по войне с РФ.

Ранее министр обороны Борис Писториус возглавил рейтинг самых популярных политиков Германии.