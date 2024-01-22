Украинские журналисты сообщили о взрывах в Херсоне

Утром 22 января в подконтрольном Киеву городе Херсон произошли взрывы. Об этом сообщил украинский «24 канал».

Других подробностей журналисты не назвали.

Накануне в городе раздались несколько взрывов.

В тот же день о взрывах сообщили в городе Полтава в центральной части Украины. Кроме того, в административном центре Кировоградской области, городе Кропивницком, произошли два взрыва.

По данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

До этого глава назначенной Киевом городской военной администрации Херсона Роман Мрочко сообщил о взрывах в городе.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.