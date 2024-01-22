«Известия»: бойцы ВДВ рассказали об освобождении Веселого

Российские десантники, участвовавшие в штурме населенного пункта Веселое в Донецкой народной республике (ДНР), рассказали о подробностях его освобождения. Об этом сообщает газета «Известия».

Командир боевой машины десанта БМД-2 с позывным «Туман» сказал, что при продвижении штурмовых групп техника выезжала на позицию, определялась с целью, выбирала, чтобы не задеть своих, дистанцию, и вела огонь из автоматической пушки по противнику. «Туман» отметил, что в последнее время огонь по противнику БМД велся и днем, и ночью.

Механик-водитель боевой машины десанта с позывным «Ветер» подтвердил, что экипажу приходилось выезжать на боевые позиции в любое время суток. Он отметил, что БМД находилась на довольно близком расстоянии от противника — от двух до трех с половиной километров.

В материале подчеркивается, что в ходе разведки позиций противника с воздуха десантниками были вскрыты система обороны, основные опорные пункты и огневые средства ВСУ в Веселом и на его подступах. Российские артиллеристы с помощью контрбатарейной борьбы подавили позиции артиллерии противника и уничтожили его пункты управления.

Затем штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям противника. После этого штурмовые группы под прикрытием БМД-2 и сопровождаемые беспилотниками овладели населенным пунктом Веселое. Противник бежал, часть вражеских солдат попала в плен.

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