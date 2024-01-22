В США признали погибшими пропавших у берегов Сомали спецназовцев

Американские военные нашли тела двух бойцов спецназа Военно-морских сил (ВМС) США, которые упали в воду у побережья Сомали. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил страны (CENTCOM), передает РИА Новости.

По данным агентства, инцидент произошел 11 января в Аденском заливе. «Морские котики» намеревались высадиться на судно, предположительно, перевозившее оружие иранского производства. Однако в ходе операции американские бойцы пропали без вести.

«Мы с сожалением объявляем, что после десятидневных исчерпывающих поисков два наших пропавших военнослужащих [подразделения ВМС США] SEAL были обнаружены, и их статус был изменен на «погибших», — указано в заявлении CENTCOM.

Поисково-спасательная операция официально завершена. Однако в данный момент американские военные пытаются вытащить тела товарищей из-под воды, говорится в сообщении.

18 января хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по американскому танкеру Chem Ranger в Аденском заливе. Как заявили в CENTCOM, члены движения атаковали судно при помощи двух противокорабельных баллистических ракет. В сообщении отмечалось, что снаряды упали в воду рядом с кораблем.

Ранее США и Великобритания захотели усилить военную кампанию против хуситов.