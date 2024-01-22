Первый зампред правительства Забайкалья решил отправиться в зону СВО добровольцем

Первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров принял решение отправиться в зону СВО добровольцем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу отчизну. В ближайшие дни вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев батальона «Ахмат» специального назначения», — написал Мирхайдаров.

Мирхайдаров стал первым зампредом в марте 2023 года. Ранее он работал помощником бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

14 января стало известно, что бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, приговоренный к 12 годам лишения свободы за взяточничество, заключил контракт с российским министерством обороны и отправился в зону боевых действий на Украине.

В ноябре прошлого года сообщалось, что бывший мэр Петрозаводска Владимир Любарский был ранен в зоне специальной военной операции.

Ранее президент России Владимир Путин решил повысить добровольца, трижды горевшего в танке.