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«Хезболла» ударила по израильским военным на границе с Ливаном

«Хезболла» нанесла ракетный удар по военным Израиля на границе с Ливаном

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Marwan Naamani/Global Look Press

Шиитское движение «Хезболла» нанесло удар по месту дислокации израильских войск на границе с Ливаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление движения.

По данным агентства, члены «Хезболлы» выпустили несколько ракет по силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе Зарит. В сообщении отмечается, что попавшие под обстрел солдаты еврейского государства намеревались «осуществить агрессию» на территории Ливана.

«Бойцы исламского сопротивления обстреляли ракетами израильские силы <...> в полночь в воскресенье», — говорится в заявлении.

18 января Reuters со ссылкой на высокопоставленного ливанского чиновника сообщил, что руководство движения «Хезболла» отвергло план США по деэслакации ситуации на границе с Израилем. В материале отмечалось, что американские власти предложили снизить уровень напряженности путем отвода войск от границы.

Однако, по словам источника агентства, «Хезболла» посчитала инициативу Вашингтона нереалистичной. Тем не менее он добавил, что ливанское движение остается открытым к дипломатии и готово выслушать другие идеи США.

Ранее в Генеральном штабе Израиля оценили вероятность начала войны против движения «Хезболла».

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