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ВСУ за сутки выпустили 210 боеприпасов по территории ДНР

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР 210 боеприпасов

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

За прошедшие сутки, 21 января, украинские войска выпустили по территории Донецкой народной республики 210 ракет, снарядов и мин. Об этом со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщает ТАСС.

Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 59 обстрелов ДНР со стороны территорий, контролируемых властями Украины. В общей сложности Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по республике 210 единиц различных боеприпасов.

В результате обстрелов были повреждены 15 жилых домов, 12 транспортных средств, 9 объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил выявить всех виновных в обстреле рынка в Донецке.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил все атаки на гражданское население, в том числе сегодняшний ракетный обстрел Украины рынка в Донецке.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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