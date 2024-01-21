Уничтоженные в зоне СВО российскими войсками французские наемники были профессиональными военными. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Dialogue works.

Он предположил, что наемники были бывшими членами французского Иностранного легиона. По его словам, присутствие этих наемником говорит о том, что Евросоюз пытается обеспечить работоспособность иностранного вооружения. Он выразил мнение, что военные ВСУ не могут его эффективно использовать.

17 января бойцы ВС РФ нанесли удар по зданию с французскими наемниками в Харькове. По данным российского министерства обороны, в тот момент в помещениях находились более 60 иностранцев.

Позже внешнеполитическое ведомство РФ вызвало посла Франции в стране Пьера Леви и предъявило ему факты вовлеченности республики в боевые действия. 19 января министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что правительство страны не может запретить гражданам участвовать в украинском конфликте.

Ранее в МИД Франции заявили, что на Украине нет французских наемников.