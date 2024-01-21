Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что уничтоженные в зоне СВО французские наемники были профессионалами

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВС РФ уничтожили профессиональных французских военных

close
100%
Mstyslav Chernov/AP

Уничтоженные в зоне СВО российскими войсками французские наемники были профессиональными военными. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Dialogue works.

Он предположил, что наемники были бывшими членами французского Иностранного легиона. По его словам, присутствие этих наемником говорит о том, что Евросоюз пытается обеспечить работоспособность иностранного вооружения. Он выразил мнение, что военные ВСУ не могут его эффективно использовать.

17 января бойцы ВС РФ нанесли удар по зданию с французскими наемниками в Харькове. По данным российского министерства обороны, в тот момент в помещениях находились более 60 иностранцев.

Позже внешнеполитическое ведомство РФ вызвало посла Франции в стране Пьера Леви и предъявило ему факты вовлеченности республики в боевые действия. 19 января министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что правительство страны не может запретить гражданам участвовать в украинском конфликте.

Ранее в МИД Франции заявили, что на Украине нет французских наемников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами