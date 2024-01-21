Российский полковник оценил шансы Киева на победу без мобилизации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продержатся всего несколько месяцев, если в стране не объявят новую волну мобилизации. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова, полковник Андрей Кошкин.

По его словам, в настоящее время Киев столкнулся с множеством проблем. Главным образом речь идет о дефиците вооружений и нехватке средств, при этом преодолеть данные трудности украинские власти не в состоянии.

«Это все пока что находится в режиме очень тонких, маленьких, небольших ручейков — не так, как это было, когда США отваливали денежный дождь, вооружение, боевую технику. <…> Если не будет [новой мобилизации], продержатся несколько месяцев, а то и меньше», — подчеркнул эксперт.

Кошкин добавил, что сейчас Украине приходится «скрести по сусекам» в поисках финансирования и боеприпасов.

21 января газета Financial Times опубликовала интервью с руководителем Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кириллом Будановым. В ходе беседы он обратил внимание на ощутимую нехватку солдат в рядах ВСУ и назвал немыслимой возможность обойтись без мобилизации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказал гражданам в праве на усталость от боевых действий.