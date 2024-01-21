Чехия подпишет договор о покупке у США 24 истребителей F-35

Соглашение о покупке Чехией 24 американских истребителей пятого поколения F-35А Lightning II будет подписано до конца марта. Об этом заявила глава Минобороны республики Яна Чернохова в интервью телеканалу CNN Prima NEWS.

«Это [соглашение] точно будет подписано до конца марта, я бы даже сказала, что раньше», – сказала министр, отметив, что подписание документа осложняется, в том числе, из–за болезни главы Минобороны США Ллойда Остина.

По информации, приведенной телеканалом, за 24 самолета Прага заплатит Вашингтону приблизительно $4,6 млрд. Побочные расходы, такие как сооружение нового аэродрома, составят еще около $1,9 млрд.

Отмечается, что один час полета истребителя F-35 обойдется более чем в $35 тыс.

До этого сообщалось, что Греция должна получить истребители пятого поколения F-35 в соответствии с договоренностями. При этом в Соединенных Штатах признали, что не смогли произвести запланированное количество указанных самолетов.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.