Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Чехия подпишет договор о покупке у США 24 истребителей F-35

CNN: Чехия подпишет договор о покупке у США 24 истребителей F-35 до конца марта

close
100%
Нина Падалко/РИА Новости

Соглашение о покупке Чехией 24 американских истребителей пятого поколения F-35А Lightning II будет подписано до конца марта. Об этом заявила глава Минобороны республики Яна Чернохова в интервью телеканалу CNN Prima NEWS.

«Это [соглашение] точно будет подписано до конца марта, я бы даже сказала, что раньше», – сказала министр, отметив, что подписание документа осложняется, в том числе, из–за болезни главы Минобороны США Ллойда Остина.

По информации, приведенной телеканалом, за 24 самолета Прага заплатит Вашингтону приблизительно $4,6 млрд. Побочные расходы, такие как сооружение нового аэродрома, составят еще около $1,9 млрд.

Отмечается, что один час полета истребителя F-35 обойдется более чем в $35 тыс.

До этого сообщалось, что Греция должна получить истребители пятого поколения F-35 в соответствии с договоренностями. При этом в Соединенных Штатах признали, что не смогли произвести запланированное количество указанных самолетов.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами