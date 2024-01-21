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Литва передаст Украине дополнительную бронетехнику

Президент Литвы Науседа рассказал о передаче Украине дополнительной бронетехники

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика передаст Украине дополнительную бронетехнику и боеприпасы. Об этом сообщает ТАСС.

Науседа отметил, что Вильнюс является одним из лидеров по поддержке Киева в пересчете к объему валового внутреннего продукта (ВВП) государства. По его словам, оказываемая Украиной помощь составляет 1,45% ВВП.

По оценке министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, общая стоимость оказанной Киеву военной помощи превысила €500 млн.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа признал, что страны Запада устали от конфликта на Украине. По его словам, многие негативные факторы, вызванные конфликтом на Украине, такие как повышение цен на энергоносители, могут влиять на поведение людей и избирателей.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отмечал, что необходимо увеличить поставки вооружений союзниками Киева в десятки раз.

Ранее производителю F-16 и HIMARS предложили инвестировать в оборону Литвы.

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