В Ливане заявили об уничтожении сельхозземель после израильских ударов

Министр сельского хозяйства Ливана Аббас аль-Хадж Хасан заявил, что около 800 гектаров сельскохозяйственных земель на юге страны были уничтожены после ударов Израиля. Об этом он сообщил РИА Новости.

Аль-Хадж Хасан также утверждает, что после ударов были сожжены более 200 гектаров сельхозземель, в том числе более 50 тысяч оливковых деревьев, возраст некоторых составлял 300 лет. Кроме того, из-за обстрелов пострадали более тысячи голов скота, включая овец, коз и коров.

По его словам, каждый день фиксируется дополнительный ущерб.

Он добавил, что в данный момент нельзя оценить точный ущерб, потому что израильские обстрелы продолжаются.

Ранее ливанское шиитское движение «Хезболла» отвергло план США по деэскалации напряженности на границе с Израилем, который подразумевает отвод вооруженных сил от границы.

17 января глава генерального штаба Израиля Герци Халеви заявил, что вероятность войны против «Хезболлы» значительно выросла.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.