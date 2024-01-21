Средства ПВО уничтожили украинскую ракету над Крымом

Российские средства ПВО уничтожили украинскую ракету над Черным морем. Об этом сообщили журналистам в министерстве обороны.

«21 января около 14.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ракета была уничтожена около западного побережья Крымского полуострова.

Тем временем в Севастополе во второй раз за сутки звучит воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В этот же день ПВО уже было задействовано в Крыму. Две авиационные управляемые ракеты ВСУ были уничтожены.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал основной задачей ВСУ в 2024 году изолирование Крыма. По словам украинского президента, изолирование полуострова и подрыв в Крыму военных возможностей России является особо важным для Киева.

Ранее над Тульской областью сбили беспилотник.