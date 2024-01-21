Сальдо заявил, что в Херсонской области сбили две нацеленные на Крым ракеты

Средства ПВО Вооруженных сил РФ уничтожили над Геническим округом Херсонской области две ракеты, которые были нацелены на объекты в Крыму. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Над Геническим округом ПВО сбила две вражеские ракеты, нацеленные на Крым», – заявил Сальдо, добавив, что по-прежнему существует опасность ракетного обстрела, однако зенитчики готовы отразить угрозу.

21 января средства ПВО России также отразили атаку беспилотника над Тульской областью.

Накануне Владимир Сальдо рассказал о попытках украинских военных форсировать Днепр в Херсонской области.

При этом глава региона отметил, что ВСУ на правом берегу Днепра меняют свою стратегию и переходят к обороне.

Ранее в МО РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Смоленской областью.