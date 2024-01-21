Буданов заявил, что 2024 год для Украины будет сложным

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что год для Украины будет тяжелым. Об этом пишет издание Financial Times.

Подводя итоги контрнаступления, которое началось летом 2023 года, он заявил, что ситуация остается сложной.

«Сказать, что все хорошо — неправда. Сказать, что произошла катастрофа, тоже неправда», — сказал Буданов.

Как указали обозреватели, украинский военный осознает, что 2024 год будет тяжелым для киевского государства. При этом глава разведки отказался давать более точные прогнозы для Вооруженных сил Украины на текущий год.

21 января министр обороны РФ Сергей Шойгу в поздравлении военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск заявил, что ключевую роль в срыве украинского контрнаступления сыграла система инженерных заграждений.

При этом глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью испанской газете El Mundo ранее заявил, что прошедшее весенне-летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины на южном участке фронта было «довольно успешным». В МИД России позже прокомментировали заявление Киева об успехе контрнаступления ВСУ.

Ранее в Германии заявили, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.