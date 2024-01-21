ВСУ за сутки 60 раз обстреляли Белгородскую область. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Обстрелам подверглись шесть приграничных юго-западных районов: Белгородский, Борисовский, Шебекинский, Краснояружный, Волоконовский и Грайворонский. Всего в регионе 13 районов. Помимо артиллерийских обстрелов, регион девять раз подвергся атаке беспилотников.

«В Белгородском районе по селу Устинка выпущен 21 артиллерийский снаряд, по селу Журавлевка – 4 артиллерийских снаряда, по селу Солнцевка – один гранатометный выстрел, по МАПП «Нехотеевка» – 3 артиллерийских снаряда», — сообщил Гладков.

В результате обстрелов никто не пострадал, оказались повреждены крыши некоторых домовладений.

До этого Гладков сообщал, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Новостроевка-Вторая, расположенное в Грайворонском городском округе. В результате была повреждена линия газоснабжения.

Ранее ВСУ повредили объект связи в белгородском селе Колотиловка.