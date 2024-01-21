ЦАХАЛ назвал потери Израиля после начала войны с ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели 195 бойцов в ходе наземной операции в секторе Газа. Соответствующее заявление было размещено на сайте организации.

Всего с начала войны Израиля и ХАМАС погиб 531 израильский военнослужащий.

До этого ЦАХАЛ сообщил о ликвидации 9 тыс. радикалов в Газе за 100 дней конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее в США оценили масштаб потерь ХАМАС после начала войны с Израилем.