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ВС РФ заняли более выгодные позиции на Артемовском направлении

МО РФ: войска РФ заняли более выгодные позиции на Артемовском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские силы заняли более выгодные позиции на Артемовском направлении. Об этом РИА Новости рассказал командир группы спецназа, выполняющий ряд задач на данном направлении.

По его словам, таким образом российские подразделения увеличили «серую зону» между своими позициями и позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«С сапером проверяем местность, ищем новые позиции, потому что противник отходит и «серая зона» увеличивается, сейчас посмотрим, где можно благоприятно новую позицию устроить», — поделился военный.

Он добавил, что поиски позиций происходят, как правило, в сумерках. Таким образом, при отступлении противника российские военные будут занимать позиции ВСУ.

До этого полковник австрийской армии Маркус Райснер говорил, что активные наступления российских войск по всему фронту истощают Вооруженные силы Украины (ВСУ), из-за чего ВС РФ могут осуществить масштабный прорыв.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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