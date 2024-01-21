Российские войска отразили 4 атаки ВСУ под Белогоровкой

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) Об этом сообщает ТАСС.

По словам Астафьева, бои шли в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка. Российские войска использовали удары артиллерии.

В результате ВСУ понесли потери в живой силе и технике в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часов Яра. Потери составили до 320 военнослужащих.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу в поздравлении военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск заявил, что ключевую роль в срыве украинского контрнаступления сыграла система инженерных заграждений.

Возведенная ими система инженерных заграждений сыграла ключевую роль в срыве наступательных планов Украины.

ТАСС также сообщало, что система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Тульской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.