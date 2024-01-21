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В МО РФ заявили о новых БПЛА ВСУ, сбитых над Смоленской областью

МО РФ: еще три украинских БПЛА сбиты над Смоленской областью

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Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три украинских беспилотника самолетного типа над Смоленской областью. Об этом сообщает Telegram- канал Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что атака была произведена около 01:30 часов мск 21 января.

До этого Минобороны РФ сообщало, что 20 января была предотвращена попытка атаки дрона на территории России. Беспилотник был сбит средствами ПВО над Орловской областью.

20 января дрон-камикадзе ВСУ) атаковал село Новостроевка-Вторая, расположенное в Грайворонском городском округе Белгородской области.

Повреждения получила линия газоснабжения Пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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