В Смоленской области уничтожен украинский беспилотник

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский бесплотный летательный аппарат (БПЛА) над Смоленской областью. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что попытка атаки украинской стороной с помощью беспилотника самолетного типа была пресечена 20 января приблизительно в 23:50.

20 января сообщалось, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Новостроевка-Вторая, расположенное в Грайворонском городском округе Белгородской области. В результате была повреждена линия газоснабжения. Также был сброшен осколочный боеприпас с дрона в селе Колотиловка. В результате был поврежден инфраструктурный объект связи.

Беспилотник упал и сдетонировал на окраине населенного пункта, из-за чего была повреждена линия газоснабжения.

12 января сообщалось, что четыре села Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ.

До этого стало известно, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на одно из административных зданий поселка Борисовка в Белгородской области.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.