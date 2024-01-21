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После обстрела ВСУ в Ясиноватой ранен местный житель

СЦКК ДНР: после обстрела Ясиноватой был ранен местный житель

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Местный житель получил ранения после обстрела Ясиноватой в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Н. п. Ясиноватая: по ул. Котовского, 61 ранен мужчина 1983 г. р.», — говорится в сообщении.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Кировский район города, снаряд упал на территории детского сада № 69 по улице Кирова.

В декабре 2023 года Ясиноватая и Макеевка остались без газоснабжения после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщал глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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