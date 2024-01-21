В МИД Франции заявили, что на Украине нет французских наемников

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что на Украине не воюют французские наемники. Об этом он рассказал в интервью газете Le Parisien.

По словам министра, посла Франции вызывали в МИД РФ по этому вопросу.

«Это способ периодически оказывать давление на европейские государства. Это одна из грубых манипуляций России, к которым мы привыкли. За ней последуют и другие, так что не будем позволять себя в это вовлекать», — пояснил Сежурне.

При этом министр добавил, что сам побывал в Киеве и провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сежурне напомнил, что Франция продолжит поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

До этого лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что Франция должна прекратить распространять пропаганду, которая побуждает людей отправляться наемниками на Украину.

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