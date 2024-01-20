Аналитик заявил, что Франция увеличила усилия по отправке наемников в ВСУ

Государственные структуры Франции повысили активность не только с целью поставок оружия Украине, но и для отправки наемников в ВСУ. Об этом заявил директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталий Данилов в интервью «Известиям».

«Пошла активизация именно государственных структур Франции на украинском направлении с целью поставок не только оружия, но и наемников», — сказал Данилов.

По его словам, Париж не опровергает информацию о наличии французских наемников на Украине, однако заверяет, что среди них нет кадровых военных. Данилов отметил, что, по данным французских властей, на Украине находятся около 100 наемников из числа представителей «дна французского общества».

При этом аналитик уверен, что французские власти не совсем честны. По его словам, французы, которые были уничтожены в Харькове, это кадровые военные, прошедшие серьезную подготовку в армии республики.

«Это не просто наемники, это специалисты очень широкого профиля и были посланы в Харьков для создания обороны этого города от продвижения наших войск», — заявил Данилов.

До этого во Франции призвали пресечь пропаганду, побуждающую людей ехать наемниками на Украину.

Ранее бывший разведчик США назвал законной целью РФ иностранных наемников на Украине.