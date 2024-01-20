В Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко.

По его словам, взрывы раздались в Днепровском районе Херсона.

20 января украинские власти сообщили о разрушении инфраструктурного объекта, расположенного на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области. Объект оказался разрушен в результате взрывов.

До этого спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.