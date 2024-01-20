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Украинский политик заявил, что Зеленский решил уволить главкома ВСУ Залужного

Украинский политик Тука: Зеленский принял решение уволить главкома ВСУ Залужного

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Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, заявил в интервью YouTube-каналу Newsroom украинский политик Георгий Тука. По его словам, Залужного планируют перевести в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Тука добавил, что претендентом на место главкома ВСУ является начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Политик аргументирует это тем, что Зеленский взял Буданова с собой на международные мероприятия в Женеве. Там у «будущего главкома ВСУ» состоится знакомство с западными партнерами Украины, заключил он.

О том, есть ли у действующего главы украинской разведки необходимый опыт и знания и почему в Киеве предпочитают его кандидатуру, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

До этого в Службе внешней разведки России (СВР) заявили, что среди возможных преемников Зеленского в Евросоюзе рассматривают Залужного и Буданова.

Ранее в Верховной раде возмутились из-за «полевого селфи» Залужного.

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