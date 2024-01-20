Reuters: атаки хуситов координируют командиры «Хезболлы» из Йемена

Командиры ливанского движения «Хезболла» и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) находятся в Йемене с целью координации атак шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Красном море. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные источники.

«Командиры Корпуса стражей исламской революции и ливанской «Хезболлы» находятся в Йемене, помогая направлять и контролировать атаки хуситов на суда в Красном море», – пишут журналисты.

По их словам, хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждали о намерении атаковать любые суда, связанные с Израилем. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Красное море.

20 января Bloomberg написал, что США и Великобритания изучают варианты усиления борьбы против хуситов в Йемене, при этом не хотят провоцировать масштабную войну в регионе.

Днем ранее Вашингтон внес мятежное движение хуситов в список террористических организаций.

Ранее политолог объяснил, чем для Запада может обернуться конфликт с хуситами.