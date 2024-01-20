Иран подтвердил гибель своих военных в результате удара Израиля по Сирии

Четыре военных советника Корпуса стражей исламской революции (элитное подразделение ВС Ирана) погибли в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сирийскому Дамаску. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.

Утром 20 января сирийское госагентство SANA передавало, что израильская армия атаковала жилой дом в Дамаске.

В КСИР уточнили, что погибли несколько военнослужащих сирийских сил и четыре иранских военных советника.

По данным агентства, в результате израильского удара также погибли несколько мирных жителей, все граждане Сирии.

В свою очередь газета Shargh уточнила, что среди погибших офицеров КСИР оказался заместитель главы разведки спецподразделения подразделения «аль-Кудс» генерал Садег Омидзаде.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.